A convenção nacional do PS para as Europeias realiza-se hoje em Vila Nova de Gaia e servirá para lançar o cabeça de lista para as Europeias: Pedro Marques. A lista final não deverá ser conhecida este fim de semana e a versão mais recente tem ainda várias incógnitas, designadamente no quarto e oitavos lugares, ambos a serem ocupados por mulheres.

A ministra Maria Manuel Leitão Marques deverá ser a número dois de Pedro Marques, seguindo-se Carlos Zorrinho. O quarto lugar será ocupado por uma de duas mulheres: Maria João Rodrigues ou Isabel Santos, deputada eleita pelo círculo eleitoral do Porto. A eurodeputada Maria João Rodrigues ainda está em dúvida devido a um processo por assédio laboral. Que não está concluído.

O nome de Pedro Silva Pereira poderá surgir em quinto lugar e o de Liliana Rodrigues, a indicar pelo PS/ Madeira, surge como hipótese na sexta posição. André Bradford será a escolha do PS/Açores e pode ficar em sétimo lugar.

O oitavo lugar também não está fechado, mas há quem admita que a deputada Sónia Fertuzinhos possa ser uma hipótese. A própria não recebeu qualquer convite.

A incerteza está no nono lugar, com várias fontes socialistas a apontarem Manuel Pizarro, o presidente da Federação do PS/Porto, para o lugar de maior dificuldade para garantir a eleição. Entre socialistas as expectativas eleitorais apontam para a eleição de 8 a 9 eurodeputados, numa tese mais otimista. Esta versão, a ser confirmada, não deixará de ser surpreendente, sobretudo, porque a Federação do PS/Porto é a maior do País, e tem existido grande pressão para acautelar a sua representatividade na lista final.

Hoje, a abertura dos trabalhos estará a cargo do presidente do PS, Carlos César, e do anfitrião distrital, Manuel Pizarro, mas também de Francisco Assis, o eurodeputado que fica fora das listas. O eurodeputado foi cabeça de lista nas eleições de 2014, mas o primeiro-ministro informou-o na passada sexta-feira, dia 8, da sua decisão. Ainda assim, Assis aceitou participar na convenção.

A exclusão de Assis aumentou o mau estar entre os críticos de Costa, designadamente do ex-deputado Ricardo Gonçalves. «Demonstra a falta de grandeza, de magnanimidade e de justiça ao mérito político, da direção nacional do PS», defendeu o ex-apoiante de António José Seguro. Esta semana, o eurodeputado socialista Manuel dos Santos também considerou ao i ser «um disparate completo» a escolha de Pedro Marques por não ter «dimensão política». Manuel dos Santos ficou excluído das listas.