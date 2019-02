Tudo porque a deslocalização do Altice Forum Braga para o sopé do Monte Picoto criou uma onda descontentamento junto dos feirantes e clientes, segundo reportagem da Rádio Universitária do Minho (RUM), que esta semana acompanhou a ação da CDU em Braga.

Segundo a reportagem do jornalista Gonçalo Sales, Carlos Almeida, o vereador da CDU acusa a maioria na autarquia de “fazer uma escolha elitista desprezando os seus feirantes”.

Em declarações à RUM, o jovem vereador comunista salienta que "foram investidos mais de 10 milhões euros na renovação de um espaço que só é utilizado para certos eventos”. “Assistimos a um desprezo absoluto de uma atividade económica com pequenos e médios comerciantes que têm de sustentar as suas famílias e estão arredados de um espaço público que, pelos vistos, só serve para uma elite”, segundo disse Carlos Almeida à RUM.

O vereador comunista diz ainda “não compreender”, porque razão é que a “promessa” do executivo liderado por Ricardo Rio ainda não aconteceu, denunciando que “além da falta de condições de espaço e de salubridade”, para os feirantes, as consequências negativas”, estendem-se à população em geral com o corte da estrada nacional”, diz Carlos Almeida.

A Associação de Feirantes já tinha reafirmado o seu descontentamento à RUM há duas semanas e esta semana alguns dos feirantes voltaram a lamentar a falta de condições. Maria José Palha avisa que o sopé do Monte do Picoto não dispõe das condições dignas.

“Isto é uma porcaria, foi-nos dito que esta situação era temporária e que em princípio íamos todos lá para dentro, o que nos incomoda é o espaço que é péssimo e não vendemos nada”, diz ainda Maria José Palha, enquanto o vereador Carlos Almeida considerada ser “miserável” o estado em que nos últimos meses tem decorrido a Feira Semanal de Braga.

Tal como o i já reportou com destaque, a maioria dos feirantes estão descontentes com a situação e ouvida esta semana pela RUM, Paula Fernandes, feirante há 32 anos, critica também a disposição das tendas pelo sopé, considerando-a “injusta” e sugerindo que a disposição seja feita sempre conforme os produtos que cada comerciante tem para vender.