No início deste mês, o governo pediu ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) que se pronunciasse acerca da greve dos enfermeiros nos blocos operatórios.

Agora, esta sexta-feira, a ministra da saúde, Marta Temido, explicou que o pedido de parecer foi efetuado antes da realização da primeira greve e que nesse primeiro parecer a conclusão "foi de que não havia elementos sobre a licitude”, disse.

“Decidimos pedir um parecer complementar sobre a primeira greve. Como as greves são exatamente iguais, nos mesmos moldes, com a mesma formulação, a ilicitude da greve está afixada. Com a sua publicação em Diário da República deverá ser suspensa de imediato", explicou a governante.