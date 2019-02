Bruno de Carvalho revelou esta sexta-feira, durante o lançamento do seu livro "Sem Filtro - As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência", que poderá escrever um novo livro e regressar ao Sporting.

"A curto e médio prazo não penso, de facto, voltar ao Sporting. Mas aprendi que a longo prazo não se deve dizer nunca”, afirmou o antigo presidente leonino.

Relacionados Bruno de Carvalho desvendou "As histórias dos bastidores da minha presidência"

"Este livro é de leitura indispensável para o que os querem conhecer melhor o Sporting e o futebol português. Trabalhámos muito bem. Foi uma aposta conseguida. Fizeram de tudo para que este livro não fosse possível. É polémico, põe muito a nu, mas só assim é que podia ser. Este livro tem 90% de histórias que nunca tinha contado e a data da apresentação foi escolhida em novembro, quando estávamos a praticar grande futebol e a ter excelentes resultados. Não penso voltar a curto prazo ao Sporting, a longo prazo aprendi a dizer nunca. Acho que tem de haver um "Sem Filtro II". É um livro que fala de personagens como Octávio Machado, de um Jesus de que sou totalmente descrente, de Vieira ou de Jorge Mendes, que me fez sair quatro vezes de um jacuzzi. Sempre que entro num jacuzzi lembro-me de Jorge Mendes", afirmou.

Bruno de Carvalho aproveitou ainda para fazer um agradecimento aos media: "Trabalhámos muito bem em conjunto, foi uma aposta vencida. Conseguimos um livro isento, frontal, direto, como sempre fui habituando as pessoas. Quero também agradecer - e isto é dar relevância a este livro - os cinco anos de puro prazer que tive com todos vocês. E quero também agradecer à comunicação social presente neste evento". Neste momento, ouviram-se vários apupos. "A verdade é que a comunicação social está a ter interesse pelo livro, está a divulgar o livro. Isso é bom, quer para nós todos, quer para o futebol português, quer para o futebol mundial”, explicou o antigo presidente do Sporting.