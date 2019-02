A cantora Demi Lovato, de 26 anos, foi novamente internada numa clínica de reabilitação.

De acordo com o site norte-americano The Shade Room, a artista está internada no Havaí e, depois de ter saído na altura do Natal da clínica onde estava internada desde o verão, a cantora voltou a ter uma recaída.

Recorde-se que no verão passado, Demi Lovato sofreu uma overdose e foi submetida a vários tratamentos contra as drogas.