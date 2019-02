O Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República aprovou esta sexta-feira o parecer complementar pedido pelo Ministério da Saúde sobre a greve cirúrgica dos enfermeiros. "A entidade competente para decidir sobre a divulgação é a que solicitou o parecer, sendo que a Procuradoria-Geral da República nada tem a opor a essa divulgação", indicou ao i fonte oficial da PGR.

Questionado sobre a divulgação do parecer, o gabinete de Marta Temido indicou que haverá uma conferência de imprensa às 19h45.

O parecer foi solicitado pelo ministério da Saúde no final de janeiro, perante uma segunda greve cirúrgica. Segundo informação avançada ao i na altura, a tutela visava esclarecer exercício do direito à greve e licitude do financiamento colaborativo, o chamado crowdfunding.