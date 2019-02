“O MAAVIM está a instruir um processo para defesa de todos os lesados, contra a negligência do Estado e de quem falhou nos apoios às vítimas”, disse hoje à agência Lusa o porta-voz do movimento, Nuno Tavares Pereira.

De acordo com o responsável, em causa está o facto de “terem faltado as ajudas do Estado” e de os seus representantes “não terem atuado como deviam” para evitar e minimizar as consequências da tragédia.

A recolha de assinaturas “para juntar ao processo” vai dar-se no sábado, entre as 16h00 e as 20h00 em Midões.

“Exigimos que sejam identificados os culpados pela catástrofe ocorrida e que sejam responsabilizados”, diz Nuno Tavares.