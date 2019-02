Esta sexta-feira, um condutor entrou em contramão na Rua Cidade de Bissau, junto ao Shopping dos Olivais, em Lisboa, tendo chocado com dez viaturas e um autocarro da Carris.

De acordo com o Correio da Manhã, a PSP está agora a averiguar as causas do acidente que aconteceu hoje pelas 16h25.

A mesma publicação escreve que o condutor é de nacionalidade britânica e, momentos a seguir ao acidente, ter-se-á recusado a sair da viatura, mesmo depois de a PSP ter chegado ao local.

Uma mulher terá ficado com ferimentos ligeiros.