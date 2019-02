Esta quinta-feira, um homem de 36 anos foi detido no concelho de Vila do Conde, por suspeitas da prática do crime de violência doméstica, informou a Guarda Nacional Republicana em comunicado.

A mesma força de autoridade refere que a investigação durou dois meses e permitiu à GNR concluir que, durante um ano, o suspeito “manteve uma relação de namoro com a vítima, uma mulher de 38 anos, ameaçando-a de morte com uma faca de cozinha e obrigando-a a práticas sexuais”.

Depois de a relação ter terminado, o homem mesmo assim não se afastou e continuou a procurá-la e a persegui-la, tendo-lhe causado “medo e inquietação”.

O suspeito ficou sujeito à medida de coação de afastamento da residência e proibição de contactos com a vítima, por qualquer meio. Além disso, está a ser controlado por uma pulseira eletrónica.