Nani, avançado do Sporting, vai deixar o clube de imediato.

A notícia é avançada esta sexta-feira e, de acordo com o Correio da Manhã, que cita fonte próxima da direção do Sporting, a saída de Nani deverá estar relacionada com uma "política de redução de custos" do plantel.

Também Freddy Monteiro vai deixar o clube de Alvalade.