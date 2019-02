A polícia deteve hoje oito funcionários da empresa mineradora Vale suspeitos de responsabilidade criminal na rutura da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais. A operação conjunta do Ministério Público de Minas Gerais contou com a ajuda das polícias civil e militar dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Os detidos são quatro gestores e quatro técnicos envolvidos diretamente na segurança e estabilidade da barragem que podem vir a ser acusados de homicídio qualificado, crime ambiental e falsidade ideológica. Vão ficar detidos preventivamente durante 30 dias.

Ao todo 14 mandados de busca e detenção foram emitidos para os três estados, tendo a polícia apreendido computadores e documentos na sede da Vale, no Rio de Janeiro.

Quatro funcionários da Tüv Süd, empresa que efetuou trabalhos de estabilização na barragem, também são alvos de mandados de detenção.

A rutura da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, provocou a morte de pelo menos 166 pessoas, havendo ainda outras 160 desaparecidas. Nos trabalhos de busca de mais vítimas mortais estão ainda a participar 327 bombeiros.

A Vale afirmou, em comunicado que a empresa "permanecerá contribuindo com as investigações para apuração dos fatos, juntamente com o apoio incondicional às famílias atingidas".