A diretora da Cadeia de Paços de Ferreira, Fernanda Barbosa, demitiu-se do cargo, dado o clima de insubordinação que se vivia entre reclusos daquele estabelecimento prisional nortenho.

A confirmação foi adiantada esta sexta-feira, pelo Ministério da Justiça cujo Gabinete da ministra Francisca Van Dunem, ao início da tarde em comunicado, revelou que “a doutora Maria Fernanda Monteiro Barbosa, na sequência dos acontecimentos dos últimos dias, verificados no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira e numa manifestação de dignidade, de respeito pelos Serviços e de defesa do interesse público, apresentou ao Senhor Diretor Geral de Reinserção e Serviços Prisionais o pedido de demissão do lugar de Diretora daquele equipamento prisional”.

“Agradecendo-se o profissionalismo e dedicação com que sempre exerceu as suas funções, o pedido de demissão foi aceite, tendo sido já formulada uma proposta para a sua substituição”, acrescenta-se na mesma noto ministerial.

O gabinete da ministra da Justiça confirmou entretanto a saída de Fernanda Barbosa: "Informa-se que a Dr.ª Maria Fernanda Monteiro Barbosa, na sequência dos acontecimentos dos últimos dias, verificados no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira e numa manifestação de dignidade, de respeito pelos Serviços e de defesa do interesse público, apresentou ao Senhor Diretor Geral de Reinserção e Serviços Prisionais o pedido de demissão do lugar de Diretora daquele equipamento prisional".

"Agradecendo-se o profissionalismo e dedicação com que sempre exerceu as suas funções, o pedido de demissão foi aceite, tendo sido já formulada uma proposta para a sua substituição", refere o comunicado.