Numa cerimónia presidida pela secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, esta sexta-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,

foi assegurada a requalificação das instalações do Destacamento Territorial da GNR de Vila Nova de Gaia (Carvalhos) e do Posto Territorial da GNR de Lever (neste caso com a assinatura de um auto de consignação da obra no valor de 100 mil euros comparticipada em partes iguais pela Câmara de Gaia e pelo Estado), além da requalificação da Divisão Policial da PSP de Vila Nova de Gaia (Oliveira do Douro).

A cedência de quatro viaturas elétricas pela Câmara Municipal de Gaia à Guarda Nacional Republicana e à Polícia de Segurança Pública, foi ainda formalizada com esta cerimónia, na qual o presidente da autarquia gaiense, Eduardo Vítor Rodrigues, destacou o apoio que a edilidade dará sempre às forças de segurança e de socorro, colaborando para que Gaia seja um concelho cada vez mais atrativo, para além de um município com mais segurança.