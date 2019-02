Um pedófilo colombiano foi esta sexta-feira condenado a 60 anos de prisão por violar 276 crianças entre 2007 e 2008.

Juan Carlos Sanchez Latorre, de 37 anos, aliciava as vítimas através da Internet, marcando encontros em centros comerciais e oferecendo presentes. As crianças, todas com idades inferiores a 15 anos, eram violadas na sua casa. Uma das vítimas tinha apenas 14 meses.

Os abusos eram gravados e vendidos a compradores estrangeiros. Nos sites de partilha de conteúdos, o pedófilo era identificado como ‘Lobo Mau’.

Esteve em fuga durante cinco anos, mas acabou por ser detido na Venezuela em 2018. Depois de ser extraditado admitiu ter violado 276 crianças.