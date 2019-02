A gigante espanhola Zara vai deixar de disponibilizar sacos de plástico na época de saldos, passando a usar papel 100% reciclado.

A adoção de uma medida mais amiga do ambiente tem início esta sexta-feira, embora os sacos de papel, usados até agora pela cadeia, vão continuar a ser utilizados até que se esgote o stock.

A medida consta de um comunicado interno da Inditex, a que o jornal espanhol ABC teve acesso, e segundo o documento os novos sacos vão representar uma poupança de 70% na utilização de tinta e de 30% no consumo de água essencial à sua produção.

Os envelopes dos cheques-prenda também serão substituídos, para homogeneizar as embalagens dos produtos com a nova imagem da cadeia de roupa.

As palavras de ordem são reduzir o desperdício "tanto quanto for possível", otimizando as embalagens de toda a rede de lojas da Zara. As medidas fazem parte do programa Green to Pack.