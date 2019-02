O CDS vai avançar com uma moção de censura ao governo de António Costa, confirmou fonte do partido ao i.

O anúncio oficial será feito esta tarde pela presidente do CDS Assunção Cristas, numa conferência de imprensa marcada para as 16 na sede do partido.

Recorde-se que no caso de aprovação no Parlamento, a moção provoca a queda do governo.

Esta é a segunda moção de censura ao executivo socialista de António Costa, a primeira foi apresentada em outubro de 2017, na sequência dos incêndios, que acabaria chumbada, sem surpresa, pela Esquerda.

O mais provável é que esta moção tenha a mesma consequência da anterior. Sublinhe-se que na altura o líder da oposição era outro, Pedro Passos Coelho não hesitou em apoiar Cristas no seu gesto contra o governo.

Agora, é Rui Rio quem está à frente do PSD e resta saber como se posicionará o líder social-democrata, que recentemente admitiu um eventual acordo pós-eleitoral com os socialistas.