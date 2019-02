Numa operação destinada a combater a sinistralidade, a GNR apanhou 15 peões a atravessar a estrada fora da passadeira. Ao todo foram detetadas 1200 infrações em 24 horas.

A operação foi levada a cabo na quinta-feira e além de vários peões, a GNR fiscalizou quase três mil e quinhentos condutores.

Esta ação da GNR pretende chamar a atenção para a importância de adotar comportamentos mais seguros, prevenindo a ocorrência de acidentes de viação por atropelamento, cujo número tem aumentado.

A grande maioria das infrações estava relacionada com excesso de velocidade, seguindo-se o estacionamento indevido nos passeios e em outros locais destinados ao trânsito de peões, o que obriga as pessoas circularem na estrada.

Mais de 50 condutores foram também multados por utilização indevida do telemóvel durante a condução, 23 foram apanhados com excesso de álcool, 6 dos quais foram detidos por possuírem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

A GNR detetou ainda 17 condutores que não pararam no sinal vermelho e 15 peões foram identificados a fazer o atravessamento incorreto da faixa de rodagem.

Sublinhe-se que o ano passado morreram pelo menos 93 peões nas estradas portuguesas, mais 17 do que no ano anterior.