Rachel Johnson é uma adepta tão combativa pelo Brexit como o seu irmão Boris, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de Theresa May.

Num programa da Skynews, a comentadora, irmã do político, não teve com meias medidas e despiu-se em direto como protesto no 'The Pledge', transmitido esta quinta-feira à noite.

A defensora da saída do Reino Unido da União Europeia respondeu na mesma moeda, neste caso a nudez, ao gesto da economista anti-Brexit Victoria Bateman, que se tinha despido numa conferência num programa de rádio para ilustrar o argumento de que "o Brexit deixa o Reino Unido nu".



"Como sabem, nos tempos que correm pode ser difícil fazer com que a nossa voz seja ouvida acerca do Brexit. Parece que entrámos num ponto de saturação. Vejam o caso da militante pro-UE Victoria Bateman, que descobriu uma forma impressionante de se fazer notar. Apareceu em vários media completamente despida para fazer várias declarações sobre o facto de o Brexit deixar a Grã-Bretanha nua”, disse Rachel Johnson, antes de começar a desabotoar a sua camisa.

"Por isso, em tributo à Dr. Bateman, decidi seguir o mesmo caminho sempre que decidirmos falar do Brexit, só para ter a certeza de que eu serei notada", acrescentou. Entretanto, o canal desfocou o peito da comentadora, que ficou em topless, para surpresa dos restantes membros do painel do programa.

Rachel Johnson respondia a Victoria Bateman. É caso para dizer nu com nu se paga.