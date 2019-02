Dois jovens alemães reagiram com violência à chamada de atenção de um casal, acerca da forma como estavam a tratar o cão que estava com eles, na zona do Areeiro em Lisboa, na quarta-feira à noite.

A polícia interveio e não esperava a reação dos turistas: a rapariga, de 18 anos, terá agredido um dos agentes com murro e pontapés, tendo sido algemada, segundo o Correio da Manhã.

Já o rapaz, de 19 anos, também foi detido, tendo-lhe sido apreendido um aerossol que usou para atacar o casal, que os repreendeu pela forma como estavam a puxar o cão.

A rapariga, já no interior da viatura da PSP, manteve a postura agressiva, pontapeando a porta. Na esquadra continuou com o mesmo tipo de comportamento.

Um dos agentes foi ao hospital.