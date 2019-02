Mais de uma centena de elementos da guarda prisional levaram a cabo uma rusga na cadeia de Paços de Ferreira, e encontraram vários objetos e materiais proibidos. Foram apreendidos telemóveis, droga, seringas e até um passaporte.

"Da busca, terminada às 5h30 horas de hoje, dia 15 de fevereiro, resultou a apreensão de 79 telemóveis, 20 ampolas de anabolizantes, 8 seringas, 1 balança de precisão, 1 passaporte, 2 pares de luvas de luta MMA, 6 plastrons, 1 alambique artesanal, 2 baldes de fruta fermentada, centenas de comprimidos, diversos, 45 maços de tabaco, 6 caixas de tabaco avulso, 98 g de uma substancia que se presume ser haxixe, 20 gramas de uma substancia que se presume ser heroína e 1 grama de uma substancia que se presume ser cocaína", segundo um comunicado da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

A rusga surgiu na sequência da polémica festa de aniversário de um dos reclusos daquela cadeia, cujas imagens foram publicadas nas redes sociais.

O objetivo foi o de restabelecer a ordem na Ala A da cadeia de Paços de Ferreira, onde estão detidos 375 reclusos que, na sua maioria, cumprem penas pesadas por crimes graves

A operação "envolveu cerca de uma centena de elementos do corpo da guarda prisional do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, dos dois esquadrões do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP) e diversos binómios dos dois grupos cinotécnicos".

Os reclusos a quem foram aprendidos bens ilícitos "serão objeto de procedimento disciplinar e/ou criminal", é ainda referido no mesmo comunicado.