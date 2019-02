Dia de São só porque sim

Num mundo carregado de ódio, de falsidades e de sentimentos de plástico nunca será demais, acima dos namorados, festejar o amor em si. O amor de um pai por um filho, de uma avó por um neto, de um amigo por outro, mas também entre duas pessoas que se gostam, se cuidam e se querem.

A precariedade de valores e o excessivo materialismo de uma sociedade carregada de “ses” e com poucos “vou com tudo” têm--nos levado, com o passar dos anos, a transformar o Dia de São Valentim numa coisa ultrapassada, para bimbos, cheia de falsidades e de projetos de intenções que acabam por não se confirmar no resto do ano. Nem tão-pouco na própria noite, em que casais se acotovelam nos restaurantes da moda com pratos como “risotto afrodisíaco de morangos” ou “parfait de chocolate quente sobre cama de pêssegos picantes”, qualquer coisa deste género que faz as delícias dos espaços ávidos por faturação adicional, mas que serve de repasto a pseudorromânticos agarrados ao telemóvel num frete desgraçado, à espera que tudo aquilo acabe rapidamente.

É um embuste porque perdeu a sua essência, o seu músculo, a sua razão de ser – e acaba por afastar quem se sente verdadeiramente apaixonado e tenta aproveitar todos os dias menos este para o demonstrar, para não cair no ridículo. Mas não tinha nem tem de ser assim. As flores continuam a fazer sentido, as caixinhas de chocolates também, mas é sobretudo no conteúdo e na forma como se fazem as coisas que está a real demonstração do que sentimos. É quando toca em quem queremos que sinta. Aí é que faz a diferença. Mas o Dia dos Namorados de plasticina podia muito bem ser uma ode ao amor verdadeiro, que pode ser realizável, felizmente, num indeterminado número de situações ou emoções.

Querem tanto que todos os motivos são bons para festejar, para sentir, para cortejar e também para surpreender. As pessoas precisam de ser surpreendidas, de ser amadas e de perceber essa força que nos envolve e enlaça numa profundidade tal que parece faltar o ar, de tão perto estarmos de explodir. É isso que devemos festejar e é tanto o direito de um casal que tem um mês de relação, em que tudo ainda é novidade, como do outro que está junto há 40 anos e que continua a demonstrar o seu respeito e o seu carinho de uma forma especial.

Muita gente ainda não percebeu que o amor deve ser o ano inteiro, todos os dias, nos mais pequenos gestos, na cumplicidade que nos prende e no olhar que nos derrete bem mais do que um chocolate ao sol. É a morder ligeiramente o lábio nas nossas mais deliciosas fantasias que vamos lá, e não a pagar um jantar para ela se calar só porque sim, porque tem de ser, porque alguém determinou que neste dia se recuperariam todos os outros. Está errado, é ridículo e obtuso. Um contrassenso absoluto. Quem não faz nada pelos outros o ano inteiro devia ficar em casa agarrado ao seu telemóvel, proibido de festejar o que não sente, o que não quer e o que não tem. As pessoas, hoje em dia, andam revoltadas e tornam-se vingativas por serem mal amadas, traídas e humilhadas. Quando temos alguém que nos faz sentir importantes, desejados, não há presente que o supere nem dia que se diferencie dos outros.

Deixem-se de ilusões e percam a cabeça por alguém de que gostem. Encostem a estratégia, as segundas intenções, e atirem-se de vez, vão atrás daquela sensação que nos invade o pensamento, nos dá um arrepio na espinha e nos morde ligeiramente a orelha. Este dia deve ser para os que gostam só porque sim, para os que dividem e dão a melhor parte, para os que abdicam para ver o outro feliz. Para os que numa sala apinhada de gente conseguem comunicar com o olhar e aquele jeitinho no sorriso. Como se tivessem antenas. O amor é para os que o sentem, não para os que fingem sentir. Uns e outros distinguem-se ao longe.