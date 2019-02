Muito riso, muito siso

Ler José Eduardo Agualusa, para além do imenso prazer que nos proporciona, devia ser obrigatório. Ele é, sem dúvida, um dos grandes escritores da língua portuguesa, conjugando uma prosa inteligente com perfeição estética. Em resumo, dá-nos prazer e faz--nos pensar.

Quando relia “O Paraíso e Outros Infernos”, uma coletânea de excelentes textos, uns do seu diário e outros publicados na imprensa, deparei-me com um em que Agualusa disserta sobre o otimismo, mais concretamente sobre a “urgência do otimismo”.

E fala do riso, citando Eça, que escreveu que “é a mais antiga e a mais terrível forma de crítica”, e passando por Nabokov, que o considera “o melhor dos pesticidas”.

Referindo-se concretamente aos angolanos, Agualusa considera que “não há alternativa ao otimismo”. “Rimos porque respiramos. Rimos porque sabemos dançar. Rimos porque podemos dançar. Rimos porque a esperança se alimenta do riso. Rimos porque o riso é subversivo. Rimos porque o riso é revolucionário.”

E conclui: “Rir é resistir.”

Lembrei-me destas passagens quando assistia ao último programa de Ricardo Araújo Pereira na TVI, “Gente que não sabe estar”, onde vi, com casos concretos, as contradições dos discursos políticos dos mesmos protagonistas, no poder e na oposição.

O que é certo é que tais contradições, neste caso sobre a greve dos enfermeiros, não foram evidenciadas em nenhum espaço informativo dito sério. Neste caso, como já acontecera no passado, foi o humor a substituir-se ao jornalismo.

O programa de Ricardo Araújo Pereira e da sua equipa está integrado no jornal da TVI do horário nobre, criando a já tradicional confusão entre informação e entretenimento, mas puxando pela audiência, que é certamente a única coisa que interessa aos responsáveis pela informação do canal.

Na verdade, a continuar neste caminho, talvez fosse de integrar o jornal no programa de humor, dando a este o maior relevo.

Teríamos assim “Gente que não sabe estar” com o suplemento “Jornal das Oito”. Talvez ficássemos todos a ganhar.

“O que impede de dizer a verdade rindo?”, perguntava, há mais de dois mil anos, o poeta Horácio.

Jornalista