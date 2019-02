As casas de banho do futuro: iguais às outras, só que sem água

Antigamente criticava-se que as pessoas, podendo puxar o autoclismo nas casas de banho públicas, não o fizessem. Hoje, nalguns casos, é cool e amigo do ambiente nem sequer ter essa possibilidade. As novas soluções de urinóis são muito inovadoras: são iguais aos de sempre, só que não têm água

Nos últimos anos, as casas de banho públicas de norte a sul do país têm-se rendido a soluções de urinóis amigos do ambiente. Em muitos casos regista-se ao lado, em letras gigantes, qual a poupança de água alcançada com estas inovações – dizem que um urinol normal pode desperdiçar até 150 mil litros de água potável por ano.

Não há qualquer dúvida de que este tipo de preocupação ambiental é cada vez mais importante e também não é menos verdade que, no ano passado, os portugueses sentiram já na pele (nalgumas partes do país) as consequências do desperdício e das alterações climáticas – com barragens secas e os bombeiros, nas ruas, a terem de abastecer as populações.

Basta abrir alguns sites de empresas especializadas nestes produtos para perceber que as propostas apresentadas são, de facto, tentadoras para quem tem de remodelar um WC de um espaço público: menos custos, poupança de água e fácil manutenção – nalguns casos basta colocar um líquido de x em x tempo.

As preocupações com a água são, repito, legítimas. Mas é preciso também não pôr de todo em causa algumas das conquistas que fomos alcançando, de higiene e civilizacionais. Alguém algum dia se lembrou de fazer um lavatório sem água ou uma sanita sem água? Não, porque não faz sentido.

Ora, o que está aqui em causa é que, ao contrário de Duchamp, que transformou um urinol numa fonte, várias empresas nacionais ou internacionais estão apostadas em alcançar e forçar um retrocesso e oferecer a quem tem de ir a um WC público uma experiência ainda mais suja – não é preciso qualquer teste laboratorial, basta olhar.

Perante a aparente inação das autoridades que têm competência nesta matéria, como a ASAE, esta grande inovação – que consiste num urinol aparentemente normal, só que sem a possibilidade de puxar água – continua a espalhar-se. Muitas vezes, mais em nome da poupança de dinheiro do que da de água.

Se o objetivo era que aquelas peças de casa de banho tivessem um revestimento a que não se agarrasse a sujidade e assim mantivesse os espaços sem cheiro, na maioria dos casos, isso nunca passou de uma utopia. E, com o cheiro, lá vêm insetos, etc.

O cenário está aos olhos de quem quiser ver, em centros comerciais e restaurantes de maior dimensão. E não há quem questione se estas opções amigas do ambiente não poderão ser prejudiciais à saúde, uma vez que são higienizadas apenas aquando das limpezas feitas por funcionários.

Depois de anos de sensibilização das pessoas, uma tecnologia vem pôr tudo em causa. E isso deveria fazer-nos pensar. Em primeiro lugar, sobre se esta solução é a melhor para proteger o ambiente sem pôr em causa a higiene. Em segundo, sobre o sentido do investimento que as empresas fazem nestas soluções (que se reflete certamente no preço final) e os resultados alcançados.

É que, se em prol da poupança de água começar a valer tudo, chegaremos à altura em que se compreenderão questões históricas que hoje vão sendo ultrapassadas após anos e anos de sensibilização. Vai perceber-se enfim porque é que muitos continuam ainda hoje sem puxar o autoclismo e sem lavar as mãos depois de ir à casa de banho.

Acredito que existam modelos que funcionem e que cumpram os dois objetivos, e que nesses casos esta crítica possa não fazer sentido, mas ainda não me deparei com nenhum.

Jornalista