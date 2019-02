No dia dos namorados, esta quinta-feira, algumas dezenas de pessoas manifestaram-se em frente ao consulado do Brasil em Toronto, no Canadá, para apelar ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, para que "seja namorado" da floresta amazónica.

"Estamos aqui para pressionar o governo brasileiro sobre a sua política de desflorestação da Amazónia e outros países que tenham um 'anel' daquela floresta, que o Presidente seja namorado da Amazónia", disse à agência Lusa Johanna Nikoletos, da organização ambiental Liberation TO



A responsável explicou ainda que os protestos pretendem incentivar os governos da periferia da selva amazónica a serem "um exemplo para o mundo".