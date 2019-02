O Sporting sofreu uma derrota em casa, esta quinta-feira, no jogo contra o Villarreal, por uma bola a zero, no jogo da primeira mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa.

O sonho europeu ficou assim comprometido e adeptos leoninos não esconderam a frustração pelo resultado da equipa.

No fim do jogo não faltaram assobios e lenços brancos em Alvalade. Ainda antes do apito final, as claques do Sporting já tinham abandonado o estádio, tal era a insatisfação.

Mas foi quando a equipa de Marcel Keizer se reuniu no centro do relvado, e depois entrou no túnel que dá acesso aos balneários, que os protestos aumentaram de tom. O coro de assobios foi mais do que audível, sendo que Bruno Fernandes parece ter sido o único a escapar a esta reação dos adeptos.