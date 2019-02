O ódio da esquerda aos EUA e o amor à Rússia

“Venezuela. O PC e o Bloco tomaram uma posição política e moralmente abjeta. A extrema-esquerda continua a fazer a política externa da Rússia, por puro ódio à América, agora reforçado pelo ódio a Trump.” A frase é de Vasco Pulido Valente, na sua crónica do “Público” de sábado, e define de uma forma cristalina o que motiva boa parte da esquerda: o ódio aos EUA e a vassalagem à Rússia. Por isso, em todas as questões geopolíticas e geoestratégicas, leem tudo pela mesma cartilha: os americanos são uns monstros e os russos – e quem estes apoiam – uns ofendidos e vítimas do capitalismo.

Mesmo que o mundo fosse a preto-e-branco, a posição da esquerda e da extrema-esquerda está tão longe da verdade como Vale e Azevedo ter sido um preso inocente ou Boaventura Sousa Santos ser um moderado que analisa o mundo de uma forma descomplexada e sem lentes vermelhas. Olhemos para o que se passa na Venezuela, onde, segundo organizações não governamentais – tão importantes quando interessa... –, há quase mil presos políticos, os manifestantes aliados da oposição são constantemente agredidos quando levados para a esquadra e há milhares de milícias armadas pelos homens de Nicolás Maduro, num país onde falta tudo: democracia, saúde e educação. Ok, pode dizer-se que o mesmo se passa noutras latitudes e que a União Europeia e os Estados Unidos não se comovem com tanta facilidade. É verdade: ninguém quer saber se a Arábia Saudita, a China ou tantos outros países têm eleições livres e democráticas. E, também por isso, defendo que ninguém de fora deve querer afastar Nicolás Maduro do poder à força. Os venezuelanos terão de resolver os seus problemas, mas os países vizinhos, como é natural, temem que o caos alastre aos seus países._Onde estão os três ou sete milhões de refugiados venezuelanos – as contas diferem de acordo com as fontes –? É, pois, natural que esses países que estão a acolher os refugiados se preocupem com o que se passa no reino de Nicolás Maduro. Mas nem isso lhes dá o direito de interferirem

na Venezuela.