Durante um incêndio que deflagrou em Odemira esta quinta-feira, quatro bombeiros ficaram com ferimentos ligeiros na sequência do capotamento de um veículo envolvido no combate a um incêndio florestal, avançou fonte da Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que os quatro bombeiros foram assistidos no local do acidente.

Depois de serem assistidos pelo INEM, três bombeiros foram transportados para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Odemira e um para o Hospital do Barlavento Algarvio, em Portimão.

O alerta para o incêndio foi dado às 16h52, tendo o fogo sido dado como dominado às 19h40.