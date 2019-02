Os dois suspeitos, de 21 anos, residentes em Viana do Castelo, foram detidos por agentes da Esquadra de Investigação Criminal, na sequência do assalto cometido nas instalações da Associação Desportiva Darquense.

No decorrer das investigações da PSP de Viana do Castelo, os dois jovens foram também indiciados por mais dois furtos em estabelecimentos comerciais, um roubo na via pública e um assalto dentro de uma loja, como informou o comandante distrital, superintendente Rui Conde.

Presentes ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo, em face dos fortes indícios recolhidos, os dois arguidos ficaram em regime de prisão preventiva, decorrendo mais investigações a cargo da Polícia de Segurança Pública.