Não é um cenário muito normal nesta altura do ano, mas a verdade é que as temperaturas em Portugal e no resto da Europa estão acima da média.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Vânia Lopes, “um anticiclone está a bloquear a passagem de perturbações”, sendo por essa razão que nos últimos dias não tem chovido nem feito temperaturas muito baixas.

A culpa é de uma crista anti-ciclónica, uma região alongada de altas pressões atmosféricas onde o ar fica mais seco, e onde há menos humidade e, consequentemente, menos formação de nuvens.

Já para esta sexta-feira, em Portugal Continental, o Porto vai registar temperaturas máximas de 21ºC. No entanto, a partir de domingo já é esperada uma descida da temperatura.

Em Lisboa as máximas vão chegar aos 19ºC e em Évora aos 21ºC.