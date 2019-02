Esta quarta-feira, a agência espacial norte-americana NASA anunciou que vai enviar, em 2023, para o espaço um telescópio para explorar as origens do Universo. O aparelho vai estudar mais de 300 milhões de galáxias, incluindo a Via Láctea.

A NASA explica que na Via Láctea, o telescópio vai procurar 'assinaturas' de água e moléculas orgânicas.

De acordo com a agência espacial, em comunicado, a missão – SPHEREx - deverá durar até dois anos e vai permitir aos especialistas ter acesso a informação sobre mais de 300 milhões de galáxias e mais de 100 milhões de estrelas da Via Láctea e compreenderem, desta forma, como é que o Universo evoluiu e como se expandiu tão rapidamente.