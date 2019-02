Esta quinta-feira, a Autoridade do Medicamento anunciou, em comunicado enviado à Lusa, que vai intensificar as ações de inspeção com o objetivo de detetar eventuais falhas de medicamentos.

O anúncio surge depois de terem sido feitas queixas do setor das farmácias no que diz respeito

às falhas no abastecimento de medicamentos.

No entanto, o Infarmed indica, na mesma nota que as inspeções realizadas não detetaram qualquer problema que justificasse esta intensificação mas, ainda assim, optou por avançar com a decisão.