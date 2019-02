José Mourinho - e restante equipa técnica - embolsaram quase 23 milhões de euros (19,6 milhões de libras) ao ser despedidos pelo Manchester United, no passado mês de dezembro. O valor foi divulgado na apresentação dos resultados financeiros do clube inglês na bolsa de valores de Nova Iorque.

No mesmo documento, com a assinatura de Ed Woodard, vice-presidente do Manchester United, os red devils revelam considerar que as escolhas de Ole Gunnar Solskjær e de Mike Phelan (antigo adjunto de Alex Ferguson) para a equipa técnica que substituiu Mourinho e os seus restantes colaboradores tiveram "um impacto positivo no clube".

Desde a alteração no comando técnico, o Manchester United somou dez vitórias em 12 jogos, entre as quais um triunfo no terreno do Tottenham (0-1), para a Premier League, e outro em casa do Arsenal (1-3), para a Taça. A primeira e única derrota, de resto, aconteceu esta terça-feira, em Old Trafford, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões: 0-2 frente ao PSG.