Jogou-se, na última madrugada, a segunda mão da segunda pré-eliminatória da Libertadores 2019, e com um golo extraordinário apontado por um velho conhecido do futebol português: Óscar Cardozo. Aos 35 anos, o avançado paraguaio, que passou sete temporadas ao serviço do Benfica, joga agora no Libertad, do seu país, e foi o autor de uma autêntica obra de arte na goleada de 5-1 sobre os bolivianos do The Strongest.

Sempre com o 9 nas costas (agora com a alcunha, Tacuara, por cima do número), Cardozo foi titular e apontou o quarto golo da sua equipa num remate ainda atrás da linha do meio-campo que sobrevoou o guardião adversário. O Libertad ainda viria a marcar mais uma vez, garantindo a qualificação para a terceira pré-eliminatória, a última antes da fase de grupos.

Na goleada do Libertad sobre o Strongest, teve GOL DO MEIO DE CAMPO marcado por Óscar Tacuara Cardozo. É a Libertadores com mais golaços por metro quadrado. pic.twitter.com/XJ8AWnGLE6 — Impedimento (@impedimento) February 13, 2019

Cardozo, que apontou 172 golos em 293 jogos ao serviço do Benfica, cumpre a terceira temporada no Libertad, após passagens por Trabzonspor (Turquia) e Olympiacos (Grécia). Na época passada marcou 28 golos em 49 jogos, sagrando-se melhor marcador do Clausura paraguaio; em 2019 soma três golos em seis jogos.