A primeira-ministra britânica, Theresa May, falou, esta quinta-feira, por telefone com o primeiro-ministro português, António Costa.

O objetivo da chamada foi o de tentar sensibilizar o governo português para a necessidade de alterações no acordo de saída da União Europeia, segunda uma porta-voz da chefe de governo inglesa.

A conversa telefónica com o homólogo português faz parte de uma série de contactos feitos por May com líderes europeus a propósito do Brexit, adiantou a porta-voz à agência Lusa.



Recentemente, Theresa May falou também ao telefone com o presidente francês, Emmanuel Macron, com o a chanceler austríaco, Sebastian Kurz, e recebeu o chefe do governo de Malta, Joseph Muscat, em Downing Street.