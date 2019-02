Foram apreendidos 350 quilos de cocaína no porto de Setúbal.

De acordo com o capitão do porto de Setúbal, Luís Lavrador, citado pela Lusa, a droga estava escondida em caixas de bananas – que deram entrada em Portugal através do porto de Setúbal num navio proveniente da Costa Rica.

O responsável revelou ainda que a cocaína tem um valor estimado de cerca de 20 milhões de euros.