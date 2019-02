Uma pessoa morreu, esta quinta-feira, num incêndio habitacional na zona do Laranjeiro, em Almada.

O alerta foi dado às 14h25, no local estiveram os bombeiros de Cacilhas, a combater as chamas na cobertura de um prédio de sete andares.



No local do incêndio existem várias arrecadações, sendo que numa delas, que estava fechada à chave, foi encontrado o corpo de um homem, escreve o Correio da Manhã.

No local estão os bombeiros de Cacilhas, a PSP e os Serviços Municipais de Proteção Civil.