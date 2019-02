Sergio Ramos pode estar em maus lençóis. O central e capitão do Real Madrid viu, esta quarta-feira, um cartão amarelo aos 89 minutos da partida com o Ajax, em Amesterdão, para a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, que o deixaria automaticamente fora da partida no Santiago Bernabéu, a 5 de março, pois estava em risco de exclusão.

O "problema" para o defesa espanhol foi que o próprio assumiu, após o apito final da partida (que o Real venceu por 2-1), que tinha provocado o cartão. "Vendo o resultado, mentiria se dissesse que não forcei. Não por subestimar o adversário ou pensar que a eliminatória está ganha, mas no futebol temos de tomar decisões complicadas", referiu aos jornalistas.

Ora, este tipo de comportamento é, desde esta época, punido pela UEFA com um jogo de castigo suplementar. Foi o que aconteceu, de resto, ao portista Corona, cujo amarelo frente ao Schalke 04, na penúltima jornada da fase de grupos, foi entendido pelo organismo como premeditado para limpar o registo disciplinar e falhar a última ronda. Por essa razão, a UEFA castigou o internacional mexicano com mais um jogo, deixando-o de fora da partida desta terça-feira em Roma.

Entretanto, ao fim da noite, Sergio Ramos recorreu às redes sociais para... se desmentir. "Quero deixar claro que me dói mais do que a ninguém, que não forcei o cartão amarelo, tal como também não o fiz contra a Roma, no jogo anterior da Liga dos Campeões. Vou apoiar na bancada como mais um adepto, com vontade de poder estar nos quartos de final", escreveu o capitão dos merengues.

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 13, 2019

Em grande no Real Madrid tem estado Vinícius Júnior. O jovem avançado brasileiro, de apenas 18 anos, fez a assistência para o primeiro golo do jogo, apontado por Benzema, além de outros lances que deram no olho. Questionado sobre o excelente momento de forma do jovem atleta - "O que come este rapaz?" foi a pergunta específica -, Sergio Ramos pediu calma. "Come o mesmo que nós. Tal como fiz com Marco Asensio, peço que não coloquem muita pressão no miúdo. Deixem que ele desfrute a jogar futebol, que é o que tem de fazer. Não lhe ponham esse peso em cima, para isso estamos cá nós, que estamos ca há mais tempo. Ele é um jogador espetacular, que nos está a dar muitos benefícios, mas não o ponham nas nuvens, porque depois já sabem o que acontece", ressalvou o defesa de 32 anos.