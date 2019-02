PJ recupera obra de arte centenária do Mosteiro de Alcobaça

A Polícia Judiciária, através do seu Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no âmbito de uma investigação em inquérito titulado pela Secção de Caldas da Rainha do DIAP da Comarca de Leiria, localizou e apreendeu uma peça classificada como objeto de arte com valor histórico e artístico, pertencente ao espólio do Mosteiro de Alcobaça.