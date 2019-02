O presidente das Festas de São João de Braga, Rui Ferreira, abandona o cargo, devido a alegadas “razões pessoais”, segundo anunciou esta já quinta-feira a autarquia bracarense.

Rui Ferreira, do CDS/PP, que integrou as listas Juntos Por Braga (CDS/PP, PSD e PPM), estava há seis anos no cargo e conseguiu grande visibilidade para as festas bracarenses, o que era reconhecido inclusivamente nível internacional, desconhecendo-se as verdadeiras causas desta saída numa altura em que alguns autarcas com a própria maioria questionam a liderança de Ricardo Rio, como a intenção de vender o Estádio Municipal de Braga, que foi anunciada esta segunda-feira e já está a dividir profundamente a sociedade bracarense.

Rui Ferreira, historiador, apoiou a lista que concorreu integrado nas listas do advogado e antigo guarda-redes de andebol do Sporting de Braga, António Pedro Peixoto (“Pli”) para a direção do Sporting Clube de Braga, contra António Salvador, tendo aquele jovem, Rui Ferreira, um forte apoio da sociedade civil, sendo autarca na Junta de São José de São Lázaro, que é uma das maiores freguesias urbanas de Braga. Mas a polémica de vender aquela que é já a obra mais emblemática da cidade de Braga, que tem a assinatura do arquiteto Eduardo Souto de Moura, poderá não estar na origem da saída de Rui Ferreira.

Carlos Oliveira também saiu

Recentemente o mais dinâmico colaborador de Ricardo Rio, Carlos Oliveira, presidente da InvestBraga (anterior Parque de Exposições de Braga), que tinha sido secretário de Estado do Empreendedorismo, da Competitividade e da Inovação, também abandonou o cargo, “para dedicar-se a novos projetos pessoais e profissionais”, merecendo então de igual modo rasgados elogios do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, que substitui Carlos Oliveira na presidência da InvestBraga, avocando-lhe assim o cargo.

Nota oficial camarária

“O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, irá submeter à próxima reunião de executivo municipal a proposta de nomeação do vice-presidente de Câmara, Firmino Marques, para a liderança da Associação de Festas São João, entidade a quem cabe a organização das Festas da Cidade”, segundo referiu a Câmara Municipal de Braga.

“Nessa ocasião, cessa funções o atual presidente da Associação de Festas, Rui Ferreira, que exerce o cargo desde finais de 2013” e “numa altura em que razões do foro pessoal conduziram à cessação de funções do doutor Rui Ferreira, é meu dever expressar, em nome da maioria do Executivo Municipal e, seguramente, de todos os Bracarenses, uma palavra de enorme gratidão pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos”, refere Ricardo Rio, na nota oficial do Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de Braga.

“Com a dedicação, competência e paixão pela cidade que se lhe reconhece, o doutor Rui Ferreira e a sua equipa guindaram o São João de Braga e as Festas da Cidade a um patamar de excelência enquanto festividade popular e promoveram o reencontro dos bracarenses com um dos mais relevantes eventos do calendário Municipal”, refere ainda o presidente da Câmara Municipal de Braga, que uma vez mais se irá socorrer com Firmino Marques.

Ainda segundo Ricardo Rio, “importa de igual modo englobar neste agradecimento os demais membros dos órgãos sociais da Associação, os voluntários e todas as instituições que nestes últimos anos, como no futuro, dão corpo à mais autêntica festa popular de Portugal”, inicialmente marcada pela grande polémica com a utilização de um porco preto em práticas de alegadas tortura animal, que por isso não se repetiram logo no ano seguinte, tratando-se de antiga prática medieval e que tinha sido há séculos interrompida na cidade.