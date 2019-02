No dia de São Valentim, esta quinta-feira, vai ser inaugurada em Paris uma obra da autoria da artista portuguesa Joana Vasconcelos – um coração gigante em azulejo.

A obra, que se chama “Coeur de Paris” (Coração de Paris), surgiu a pedido de várias organizações de moradores e situa-se junto à estação de metro Porte de Clignancourt.

Segundo um comunicado da Câmara Municipal de Paris, o coração, que é composto por 3.800 azulejos pintados à mão, tem movimento rotativo e acende-se consoante os batimento cardíacos, surgiu após o pedido de “um símbolo universal para um bairro do Mundo”.

Recorde-se que Joana Vasconcelos nasceu em Paris em 1971.

“A minha relação com Paris é bastante íntima, pessoal e, ao mesmo tempo, profissional. Eu nasci aqui há 47 anos e estou a colocar aqui o Coração de Paris, na Porta de Clignancourt, onde eu nasci e onde o meu coração começou a bater”, disse Joana Vasconcelos, em janeiro, citada pela agência Lusa.

Além da inauguração oficial, vai ainda realizar-se um baile popular.

A artista deu uma entrevista para a revista cultural 'Que Faire à Paris?' e que foi partilhada nas redes sociais.

