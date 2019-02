O duque de Edimburgo esteve envolvido num aparatoso acidente de carro, no mês passado. O príncipe Filipe saiu ileso, mas as duas mulheres que seguiam no outro veículo tiveram de receber assistência.

Na sequência do acidente, que ocorreu perto de Sandringham, o príncipe Filipe, de 97 anos, apressou-se a pedir desculpa, e no fim de semana passado entregou a sua carta de condução de forma voluntária.

Sabe-se agora que o duque de Edimburgo não irá enfrentar nenhuma acusação por causa do acidente, como informou o Crown Prosecution Service.

O porta-voz do Crown, Chris Long, adiantou, através de um comunicado, que “não seria do interesse público processar” o marido da rainha Isabel II.