O ano de 2018 fechou em grande em termos de turismo. Portugal voltou a bater recordes ao atingir mais de 21 milhões de turistas, nacionais e estrangeiros, no total do ano passado. Os proveitos ascenderam a 3,6 mil milhões de euros, registando um aumento de 6%.

Só em dezembro, os estabelecimentos hoteleiros e similares registaram 1,2 milhões de hóspedes e 2,8 milhões de dormidas em dezembro de 2018, correspondendo a variações de +3,3% e +2,5%, respetivamente (quando em novembro tinham registado crescimentos de 6,5% e +4,7% em novembro, respetivamente). Já as dormidas de residentes desaceleraram para um crescimento de 0,5% (+11,3% em novembro).

As dormidas dos não residentes aumentaram 3,6% (+2,3% em novembro), totalizando 1,8 milhões de dormidas.

Em dezembro, a estada média (2,30 noites) reduziu-se 0,8% (-1,5% nos residentes e -0,9% nos não residentes).

A taxa líquida de ocupação-cama (32,1%) recuou 0,5 p.p. em dezembro (+0,4 p.p. no mês anterior).

Os proveitos aceleraram, tendo no total apresentado um crescimento de 7,3% (+6,3% em novembro) e atingiram 171,0 milhões de euros. Os proveitos de aposento (114,6 milhões de euros) cresceram 5,9% (+6,3% em novembro).

As dormidas em hotéis (75,5% do total) cresceram 3,3%. Os aldeamentos e os apartamentos turísticos destacaram-se com crescimentos de 8,8% e 6,2%, respetivamente.

Estrangeiros com grande peso

Mas considerando a evolução das dormidas na hotelaria nos últimos anos, constata-se que entre 2008 e 2018 as dormidas de residentes cresceram 28,2% e as de não residentes aumentaram 56,1%. Deste modo, a representatividade dos não residentes nas dormidas totais progrediu de 66,8% em 2008 para 71% em 2018.

Apesar do mercado britânico continuar a dominar as dormidas, foi sofrendo oscilações durante o ano. Em dezembro apresentou um peso de 16,3% e cresceu nesse mês 8,5%. Mas em termos anuais, este mercado deteve uma quota de 21,0% (-1,3 p.p.) e decresceu 7,5% (+1,2% em 2017).As dormidas de hóspedes alemães (12,9% do total) cresceram 5,8% em dezembro e diminuíram 4,3% entre janeiro e dezembro 2018 (+7,8% em 2017). Em 2018, este mercado representou 13,2% das dormidas de não residentes (-0,3p.p.).

No mercado espanhol (14,4% do total) verificou-se uma redução de 7,0% em dezembro mas um crescimento de 1,9% entre janeiro e dezembro de 2018 (+3,1% em 2017). A quota de 2018 situou-se em 10,1% (+0,1 p.p.).

No mercado francês (7,3% do total) registaram-se decréscimos de 3,2% em dezembro e de 2,7% em 2018 (+0,7% em 2017). Em 2018, este mercado apresentou uma quota de 9,4% (-0,1 p.p.).

O mercado brasileiro (8,0% do total) cresceu 9,9% em dezembro e 9,4% em 2018 (+35,8% em 2017). Em 2018, este mercado representou 5,4% (+0,6 p.p.) das dormidas anuais de não residentes.

Em dezembro, destacaram-se ainda os crescimentos registados pelos mercados canadiano (+29,4%), irlandês (+28,8%) e norte-americano (+17,9%). No total do ano de 2018, sobressaíram as evoluções dos mercados norte-americano (+19,9%) e canadiano (+16,7%), para além do brasileiro, já referido.

Regiões

As diferentes regiões apresentaram resultados maioritariamente positivos em termos de evoluções de dormidas na hotelaria. O Algarve destacou-se com um crescimento de 9,2%. Em sentido contrário, assinala-se o decréscimo de 11,2% na RA Açores.

As dormidas de residentes registaram, em dezembro, crescimentos apenas na AM Lisboa (+8,3%) e Algarve (+5,5%).

Os decréscimos mais marcantes verificaram-se na RA Açores (-18,6%) e RA Madeira (-9,0%).

Em dezembro, em termos de dormidas de não residentes, o Alentejo e o Algarve destacaram-se com crescimentos de 11,3% e 10,6%, respetivamente. A RA Açores foi a única região a registar um decréscimo, ainda que ligeiro (-0,6%).

No período de janeiro a dezembro de 2018, em termos de dormidas totais na hotelaria, o realce vai para os crescimentos de 5,2% no Norte (região com um peso de 13,7% nas dormidas anuais) e de 3,6% no Alentejo (quota de 3,2% em 2018). O Algarve concentrou 32,7% das dormidas totais na hotelaria em 2018, seguindo-se a AM Lisboa (25,2%). Neste período, os maiores crescimentos de dormidas de residentes registaram-se no Algarve (+9,9%) e Centro (+5,1%), enquanto as de não residentes evidenciaram subidas apenas no Alentejo (+7,7%), Norte (+6,0%) e AM Lisboa (+0,6%).