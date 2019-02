A remodelação do governo está iminente e Pedro Marques, que vai sair do governo para encabeçar a lista do PS ao Parlamento Europeu, não será o único ministro a ser substituído. Maria Manuel Leitão Marques, ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, tal como i avançou, também está de saída para ocupar um lugar de destaque na lista.Maria Manuel Leitão Marques anunciou ontem aos colaboradores mais próximos que irá deixar o ministério. A governante tem a vantagem de dar mais peso à lista dos socialistas, já que Maria João Rodrigues poderá não continuar no Parlamento Europeu devido à investigação de assédio laboral.

Pedro Nuno Santos vai ganhar mais peso no governo, passando a superministro. Na última semana têm sido várias as alterações pensadas para a nova orgânica do executivo. De acordo com as informações dos últimos dias, em cima da mesa estava a possibilidade de Pedro Nuno Santos acumular a pasta das Obras Públicas com a Mobilidade, que saía do Ministério do Ambiente. Ontem, o cenário já era outro. Vários jornais (“DN” e “Expresso”) avançaram com a informação de que Pedro Nuno Santos iria assumir a pasta da Habitação, que também está na tutela de José Matos Fernandes, e não a da Mobilidade. Nuno Santos, um dos principais adeptos da geringonça, ganhou ainda mais protagonismo no último congresso do PS quando obrigou António Costa a dizer que ainda não meteu os papéis para reforma.

Com a ida de Maria Manuel Leitão Marques para Bruxelas, fica cada vez mais forte a possibilidade de os Assuntos Parlamentares passarem para as mãos de Mariana Vieira da Silva, que até agora tem assumido uma postura mais discreta, sendo Adjunta do Primeiro-Ministro.

A remodelação poderá ser um dos assuntos da reunião semanal entre o Presidente da República e o primeiro-ministro. No entanto, o plano de Costa é avançar apenas com a remodelação no domingo, com a tomada de posse do novo elenco do governo na segunda-feira. Antes disso, sábado é anunciado oficialmente Pedro Marques como cabeça de lista do PS para as europeias, marcadas para 26 de maio. O i sabe que a escolha de Pedro Marques como cabeça de lista tem vindo a ser conversada desde abril de 2018.