Ryan Adams é mais uma das celebridades a ver o seu nome envolvido num escândalo sexual – sete mulheres estão a acusar o artista de assédio sexual.

De acordo com o The New York Times, as alegadas vítimas garantem que o cantor, de 44 anos, terá oferecido oportunidades de carreira procurando em troca relações sexuais.

O artista terá sido “dominador e vingativo, negando as suas ofertas quando rejeitado e submetendo as mulheres a abusos emocionais e verbais, além de assédio em textos e redes sociais”, escreve o mesmo jornal.

Um dos casos partilhados remonta a 2013 e é partilhado por uma jovem, na altura com 14 anos. Segundo a alegada vítima, Ryan Adams terá trocado várias mensagens com ela, sem nunca se conhecerem pessoalmente.

“Eu ficaria em apuros se alguém soubesse que conversamos assim”, terá dito o músico numa das mensagens enviadas à jovem, em novembro de 2014.

O advogado do artista já veio negar todas as acusações de que o seu cliente é alvo.

“O Sr. Adams nega inequivocamente que se tenha envolvido em comunicações sexuais inapropriadas online com alguém que ele soubesse que era menor”, afirmou Andrew B. Brettler, acrescentando ainda que o artista garante que não tinha o poder para iniciar ou terminar carreiras e que nega todas as acusações.

O advogado referiu ainda que algumas acusações são apenas “pessoas insatifeitas” que querem culpar Ryan Adams por deceções pessoais ou profissionais com o objetivo de prejudicá-lo.

Mas também o próprio músico se decidiu pronunciar diretamente sobre o assunto através das redes sociais e pediu desculpa a quem magoou “não intencionalmente”.

“Como alguém que sempre tentou espalhar alegria através da minha música e da minha vida, saber que algumas pessoas acreditam que fiz alguém sofrer entristece-me muito. Estou decidido a trabalhar para ser o melhor homem que posso ser…Alguns dos detalhes [na reportagem] são deturpados, alguns são exagerados, alguns são claramente falsos. Nunca tive intenções inapropriadas com alguém que soubesse que era menor de idade”, escreveu no Twitter.

“Não sou um homem perfeito e cometi muitos erros. A quem eu já tenha magoado, não intencionalmente, peço desculpa”, acrescentou.