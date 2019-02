O futebol não é uma arte de compaixão

A greve dos enfermeiros, as confusões com a ADSE, a auditoria às contas da CGD, os protestos dos professores, a crise na Venezuela, em que um louco continua a levar alegremente o país para o abismo, entre muitos outros assuntos sérios e preocupantes, não conseguem rivalizar em termos de destaque com a goleada histórica do Benfica ao Nacional da Madeira por 10-0. Temos de reconhecer que este é um país cómico que adora descarregar todas as suas alegrias e frustrações no jogo da bola.

Grandes teorias foram avançadas sobre a vitória encarnada - que os chineses estariam por detrás do resultado por causa das apostas, que os jogadores do Nacional quiseram fazer a cama ao treinador, que os jogadores do Nacional fizeram de propósito, etc. -, mas nenhuma foi mais insólita do que aquela que defendia que o Benfica devia ter abrandado por respeito (?) aos jogadores adversários! Extraordinário. Um jogo acontece para apurar um vencedor e, se possível, pela maior diferença possível. Até por isso acho um disparate o futebol permitir empates pois, à semelhança de outras modalidades, nunca deveria deixar os espetadores irem para casa sem ser a gritar vitória ou a chorar a derrota. Mas isso é outra história.

Dez a zero é um resultado muito pesado, mas os números não são muito diferentes daqueles que acontecem com alguma regularidade: o Benfica já perdeu 7-1 com o Sporting e o Celta de Vigo (aqui ficaram em branco) e nunca ninguém duvidou do empenho dos jogadores. Já este ano, o Benfica ganhou 6-0 ao Braga e ninguém no seu estado normal acredita que os jogadores do Braga facilitaram.

O desporto profissional procura eleger os melhores, e os melhores são aqueles que ganham mais vezes e conseguem vergar os seus adversários. Se assim não fosse, em vez do VAR seria preferível entrar em campo uma alma caridosa para dizer aos craques para não marcarem mais golos pois a equipa adversária ainda acabará no psiquiatra.

Este país é excelente para os humoristas viverem.