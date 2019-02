O dono da quinta onde estava situado o poço onde o Julen, de apenas dois anos, caiu foi indiciado por homicídio por negligência.

A juiza encarregue do caso da morte do bebé considera que há indícios de homicídio por negligência por parte do homem que é dono da quinta onde tudo aconteceu.

Recorde-se que no dia em que a criança morreu, esta estava no terreno do tio, juntamente com os seus pais.