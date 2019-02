Os Los Angeles Lakers sofreram na última madrugada a segunda derrota consecutiva na NBA, ao perder por 117-113 na visita ao recinto dos Atlanta Hawks. De nada serviram aos Lakers os 28 pontos, 16 assistências e 11 ressaltos de LeBron James, que anotou inclusive o quinto triplo-duplo da temporada e 78.º da carreira - uma marca que o fez igualar Wilt Chamberlain como o quinto jogador com mais triplos-duplos na história da NBA.

Nos Hawks, realce para a exibição do rookie Trae Young, de 20 anos, que somou 22 pontos, seis ressaltos e 14 assistências. Também John Collins, igualmente jovem (21 anos), conseguiu 22 pontos, sendo que nos Lakers nenhum outro atleta chegou às duas dezenas - Brandon Ingram fez 19.

Os Lakers seguem no décimo lugar da Conferência Oeste, fora das posições que garantem o acesso aos playoff para o apuramento do campeão. A Este, os Atlanta Hawks estão em 12.º, já bastante longe dos lugares desejados por todas as equipas.