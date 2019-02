Esta quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), colocou a costa sul de Portugal sob aviso amarelo até sábado, devido às previsões de agitação marítima.

"É uma situação que é de alguma forma natural nesta altura do ano, que tem a ver com o levante em Gibraltar, e quanto há levante em Gibraltar, temos sempre aqui, na costa sul, ondulação dos quadrantes de sueste maior que dois metros e o aviso amarelo é promulgado aqui no sul", explicou Cortes Lopes, do comando marítimo do sul.

Além disso, o responsável alertou ainda a população para "ter cautela com estas condições de mar".

Já no que diz respeito ao risco de incêndio, este vigora para a maioria dos concelhos algarvios.

O risco de incêndio abrange os concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira, São Brás de Alportel e Loulé. No entanto, na sexta-feira vai alargar-se a praticamente todo o distrito de Faro, com exceção de Vila Real de Santo António, Albufeira, Lagoa e Vila do Bispo e ao concelho de Odemira, no distrito de Beja.