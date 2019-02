Esta quarta-feira, o grupo Lusíadas anunciou que também vai suspender o acordo com a ADSE, juntando-se assim à CUF e ao grupo Luz Saúde.

Em comunicado emitido hoje, o grupo privado de Saúde afirma que está a "analisar opções para a cessação das atuais convenções existentes com a ADSE".

"Neste contexto de cessação das atuais convenções, e depois de diversas reuniões internas com as suas Unidades operacionais e respetivas Direções Clínicas, o Grupo Lusíadas Saúde assegurará, contudo, o adequado acompanhamento e tratamento aos Clientes da ADSE que se encontrem a ser assistidos nas Unidades do Grupo, assim como criará uma tabela própria para que os mesmos beneficiários possam aceder às nossas Unidades, podendo posteriormente pedir o reembolso à ADSE em regime livre", lê-se no comunicado emitido pelo grupo Lusíadas.