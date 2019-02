A relação entre o Inter de Milão e o seu capitão, Mauro Icardi, está mais fria do que nunca. Ex-capitão, aliás, pois o gigante italiano decidiu esta quarta-feira retirar a braçadeira ao avançado argentino, tendo comunicado a decisão numa breve publicação nas redes sociais e sem qualquer justificação.

Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir #Handanovic#FCIM — Inter (@Inter) February 13, 2019

A explicação, avançada pela imprensa italiana, prende-se com as sucessivas respostas negativas de Icardi às propostas de renovação, com o atacante de 25 anos a exigir um aumento considerável. Algumas horas depois, o Inter revelou a lista de convocados para o jogo desta quinta-feira com o Rapid Viena, para os 16-avos-de-final da Liga Europa, e Icardi não era um dos nomes escolhidos por Luciano Spalletti - ao contrário do português Cédric.

O técnico italiano, todavia, acabaria por garantir que foi uma decisão do próprio Icardi ficar de fora da partida. "A decisão de retirar a braçadeira a Icardi foi difícil e dolorosa, mas absolutamente compartilhada por todos os membros do clube e foi tomada para o bem do Inter. Ele foi convocado para Viena, mas não quis ir. Claro que não foi agradável, há algumas coisas que o perturbam a ele e à equipa, mas agora temos de pensar no jogo frente ao Rapid", salientou Spalletti.